Киев, 23 июля, 2016, 02:52 — ИА Регнум. Презиент Украины Пётр Порошенко прокомментировал стрельбу в центре Мюнхене, в результате которой погибли около десяти человек.

Kurious Украина и Германия

«С тяжёлым сердцем услышал о ещё одной гнусной атаке сегодня в Мюнхене. Все наши мысли и молитвы обращены к семьям погибших», — написал украинский президент в своём микроблоге в Twitter.

«Украина стоит плечом к плечу с Германией. Нет терпимости к насилию и атакам против нашей демократии и единства», — добавил Порошенко.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля неизвестные открыли стрельбу по людям в торговом центре «Олимпия» и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе в Мюнене. Согласно последним официальным данным, погибли девять человек, среди которых, предположительно, один из нападавших, ещё 21 человек госпитализирован.

Власти страны заявляют, что пока преждевременно называть произошедшее террористическим актом, но полиция не исключает ни одной версии произошедшего.