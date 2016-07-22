Москва, 23 июля, 2016, 02:34 — ИА Регнум. В многоэтажном жилом доме на Зелёном проспекте в Москве в ночь на 23 июля произошёл пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Image Catalog Пожар

По информации ведомства, около 1:00 мск в 14-этажном доме по адресу Зелёный проспект, 66, корп. 1 произошло загорание личных вещей и мебели в двух квартирах на 6-м этаже. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

Сообщается, что из-за пожара произошло частичное обрушение межквартирной не несущей перегородки между горящими квартирами. «В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли пять человек и эвакуировали ещё шесть человек из соседних квартир», — отметили в МЧС.

Пожар удалось ликвидировать в течение часа. По данным МЧС, в результате произошедшего есть пострадавшие, точное количество которых не уточняется. Возможные причины возгорания на данный момент не называются.