Ереван, 23 июля, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает, что в рамках уголовного дела по захвату здания полка патрульно-постовой службы полиции Армении была задержана группа, находящаяся в преступной связи с захватившими ППС людьми.

Photolure Полицейские у захваченного полка ППС в Ереване

«При реализации процессуальных и оперативно-розыскных данных была задержана группа лиц, находящихся в преступной связи с членами вооруженной группы, захватившей здание полка патрульно-постовой службы, содействовавших совершенным прежде преступлениям и продолжавших сейчас помогать готовящимся новым преступлениям», — говорится в сообщении СНБ.

Уточняется, что члены вооруженной группы, находящейся на территории полка ППС, в настоящее время «непосредственно направляют и дают прямые указания своим сообщникам для осуществления провокационных и преступных действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье граждан, сеющих панику и провоцирующих столкновения».

В частности, согласно сообщению СНБ, 21 июля был задержан В. Г, который пытался пройти к закрытому участку улицы Хоренаци, имея при себе незаконно хранящееся оружие, в частности гранату, но его преступные действия были пресечены.

Кроме того, 22 июля, был задержан М.А., который пытался в полиэтиленовых пакетах доставить туда же «коктейли Молотова», чтобы использовать их в подходящее время.

СНБ предупреждает, что идентифицированы также другие лица, стремящиеся соучаствовать в действиях вооруженной группы, и сейчас они находятся под постоянным контролем СНБ.

«Для пресечения или предотвращения их возможной преступной деятельности используются все законные и доступные средства. Учитывая все это, Служба национальной безопасности Армении призывает граждан быть осмотрительными в местах скопления людей. При обнаружении странного поведения и подозрительных предметов незамедлительно покинуть указанное место и немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что предъявлено обвинение члену движения «Учредительный парламент» Каро Егнукяну. Он обвиняется по статьям 218 и 219 (пособничество захвату заложников и захвату зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи) УК Армении. Эти статьи предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы.

Между тем, сам Каро Егнукян утверждает, что несмотря на то обстоятельство, что он является членом «Учредительного парламента», он не знал о захвате территории полка патрульно-постовой службы полиции. Жена Егнукяна сообщила, что её муж «просто после этих событий пытался каким-то образом быть на связи, чтобы предотвратить кровопролитие».

Называющая себя «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») вооруженная группа 17 июля, протаранив на грузовике железные ворота полка ППС полиции, захватила территорию и взяла в заложники полицейских. Среди заложников оказались также генерал и полковник полиции, которые были направлены на переговоры.

«Сасна црер» требуют освободить одного из лидеров «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, арестованного месяц назад по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а до этого задержанного по подозрению в планах по захвату зданий посредством вооруженной группировки. Вооруженная группы, во время нападения которой погиб один полицейский, требует также отставки президента Армении Сержа Саргсяна.

С вооруженной группой до сих пор ведутся переговоры. Около оцепленного полицией полка ППС каждый день собираются сторонники группы, которые поддерживают её требования.