Киев, 23 июля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко хочет встретиться с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения мирного разрешения конфликта в Донбассе. Об этом она заявила 22 июля в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко едет на Донбасс

«Если вы хотите мира в Донецке и Луганске, я хочу мира в Украине, то давайте говорить о мире. Если же вы хотите выкручиваться и пиариться, то я — нет. Хотите, я могу приехать к вам? Выступить перед камерами, как хотите. Главное — делать, а не говорить», — сказала Савченко.

Напомним, ранее в интервью «5 каналу» Савченко призвала граждан Украины попросить прощения у тех матерей, которые потеряли своих сыновей в ходе гражданской войны, независимо от того, на чьей стороне они воевали. По её словам, без взаимного прощения две воюющие стороны не смогут мирно существовать рядом.