Москва, 23 июля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. МИД России раскритиковал реакцию Евросоюза на события в Ереване, заявив, что «удивительным образом в этом документе не нашлось места для прямого и четкого осуждения преступных акций — вооруженного нападения на здание подразделения полиции, убийства полицейского, захвата заложников».

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В специальном комментарии опубликованным по этому поводу на сайте российского внешнеполитического ведомства Департамент информации и печати МИД России отмечает: «Вчера в ходе брифинга официального представителя МИД России нами были даны оценки относительно драматической ситуации, складывающейся в Ереване. Обратили внимание на прозвучавшее по тому же поводу заявление представительства Евросоюза в Армении, согласованное с главами аккредитованных в стране дипмиссий стран-членов ЕС.

Удивительным образом в этом документе не нашлось места для прямого и четкого осуждения преступных акций — вооруженного нападения на здание подразделения полиции, убийства полицейского, захвата заложников. Вместо этого сделан заметный акцент на требованиях к властям: соблюдать «соразмерность» и расследовать «неправомерные действия полиции». Трудно отделаться от ощущения, что дипломаты Евросоюза откровенно подыгрывают тем силам в Армении, которые стремятся «раскачать» внутриполитическую ситуацию».

21 июля делегация ЕС в Армении выступила с заявлением, в котором, в частности, подчеркивается недопустимость применения силы с целью политических изменений. В заявлении ЕС также выражаются соболезнования семье погибшего заместителя начальника ППС полиции полковника Артура Ванояна. Отмечая доклады о несоразмерном применении силы и проведенных полицией массовых задержаниях, делегация ЕС призвала власти уважать принцип соразмерности. Одновременно было отмечено, что демонстрантам необходимо воздержаться от насильственных действий в ходе реализации своих гражданских прав.

Ранее с аналогичным комментарием выступил Госдеп США и посольство США в Армении.

В ходе еженедельного брифинга 21 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуация в Армении заявила: «Мы решительно осуждаем вооруженный захват здания подразделения патрульно-постовой службы полиции в Ереване 17 июля, повлекший за собой гибель сотрудника правоохранительных органов Армении. Расцениваем как неприемлемые эти криминальные проявления, которые несут непосредственную угрозу жизни и безопасности для граждан республики.

Поддерживаем предпринимаемые армянскими властями меры. Рассчитываем, что они позволят в самое ближайшее время разблокировать ситуацию, освободить заложников, провести исчерпывающее расследование инцидента и наказать виновных».