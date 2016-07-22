Тирасполь, 23 июля, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Председатель Верховного совета Приднестровья получил право подписывать законы вместо президента в случае, если тот в 14-дневный срок, как того требует законодательство, не подписал или не наложил вето на какой-либо принятый парламентом законопроект. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие поправки в конституцию ПМР были приняты Верховным советом в окончательном чтении.

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По мнению парламентариев, данные нововведения должны исключить возможность намеренного затягивания сроков вступления в силу тех или иных законов, что неоднократно происходило в последние годы, когда к власти в республике пришел Евгений Шевчук.

Представители правительства и президента выступили против данного инициативы, утверждая, что она «ограничивает участие президента в процессе принятия законов и нарушает принцип разделения властей».

Как заявила пресс-секретарь президента Людмила Сырбу, депутаты тем самым «перекраивают под себя президентские полномочия». Она также считает, что это подтверждает «строительство парламентским большинством парламентской формы правления в стране». «По действующей конституции форма правления в Приднестровье — президентская. Однако парламент стремится фактически создать условия, при которых у парламентского большинства будет возможность и разрабатывать, и принимать, и подписывать законы без участия правительства и президента. Такого нет ни в Российской Федерации, с законодательством которой Приднестровье гармонизируется, ни в парламентских республиках», — сказала Сырбу.

«Возможно, парламентская форма правления, например в Молдове, близка по духу депутатам, представляющим в Верховном совете, вероятно, интересы крупного бизнеса Приднестровья», — продолжила она.

«Принятие подобных законопроектов, по мнению президента, не соответствует ни мнению народа, ни действующей конституции, ни базовым принципам законодательства Российской Федерации. Глава государства считает, что вопрос сохранения традиционной для Приднестровья президентской формы правления или перехода к парламентской должен решаться народом на референдуме, а не узкой группой лиц. Ответственность за вносимый в конституцию дисбаланс несут те политические силы, которые приняли данное решение без оглядки на позицию большинства граждан», — подчеркнула пресс-секретарь президента.

Напомним, разногласия между президентом ПМР Евгением Шевчуком и оппозиционным ему Верховным советом усилились с приближением намеченных на декабрь президентских выборов. Основная борьба, как ожидается, развернется между командой нынешнего приднестровского президента Евгения Шевчука и оппозиционными силами в лице контролирующей конституционное большинство в Верховном совета партии «Обновление» и поддерживающей ее крупнейшей в ПМР торгово-промышленной группы «Шериф», кандидатом которой может стать нынешний спикер парламента Вадим Красносельский.