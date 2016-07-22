Мюнхен, Германия, 23 июля, 2016, 01:35 — ИА Регнум. Полиция Мюнхена обнаружила ещё одно тело в районе стрельбы в центре города. Не исключается, что оно принадлежит одному из нападавших, передаёт Bayerischer Rundfunk.

dingler1109 Место обнаружения мёртвого тела

Сообщается, что на мужчине надет красный рюкзак. Полиция исходит из того, что в нём может находиться бомба. По предварительным данным, мужчина мог убить себя сам. В настоящее время тело обследует специальный робот.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля неизвестные открыли стрельбу по людям в торговом центре «Олимпия» и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе в Мюнене. Согласно последним официальным данным, погибли девять человек.

Власти страны заявляют, что пока преждевременно называть произошедшее террористическим актом, но полиция не исключает ни одной версии произошедшего.