Москва, 23 июля, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Витали Чуркин направил письмо в Совет безопасности ООН, в котором призвал не допустить усугубления ситуации в Донбассе и возобновления там полномасштабных боевых действий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В письме на имя председателя Совбеза ООН Коро Бюше российский представитель приводит данные из докладов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за последнюю неделю, в которых сообщается об участившихся обстрелах с украинской стороны населённых пунктов Донбасса, находящихся под контролем ополчения.

«Анализ докладов СММ показывает, что порядка 70% из общего числа обстрелов — это артудары по населённым пунктам Донбасса с направлений, где дислоцируются украинские силовики», — подчёркивает Виталий Чуркин.

Он отмечает, что «с конца прошлого года Киев взял курс на нагнетание напряжённости». «Начался ползучий захват нейтральной полосы и расположенных там населённых пунктов — Широкино, Павлополь, Пищевик и других. Весной украинские позиции в нескольких местах продвигались вперёд. Это стало причиной обострения в районе Ясиноватой-Авдеевки, около Еленовки, где в апреле был обстрелян пропускной пункт и погибли мирные граждане», — говорится в письме.

Чуркин также ссылается на брифинг главы СММ ОБСЕ Алексадра Хуга 11 июня, в котором тот указал, росту напряжённости в Донбассе способствовало в том числе перемещение военной техники ВСУ вдоль «прифронтовой» полосы в районе Светлодарска и Гранитного, а также заявления Киева о решении выдвинуть к линии соприкосновения блокпосты в Зайцево и Березовом и направить в зону конфликта добровольческие батальоны «Азов» и «Донбасс».

«Военная активность со стороны ВСУ происходит на фоне упорного нежелания заниматься реализацией политических аспектов Минских договорённостей, выполнять принятые Киевом на себя обязательства», — подчёркивает Чуркин.

«Уверены в том, что шаги по стабилизации военной обстановки должны идти синхронно с реализацией политического пакета «Комплекса мер». Надо настойчиво и последовательно осуществлять меры по деэскалации, в том числе по демилитаризации участков у линии соприкосновения, искать развязки по политическим вопросам», — отмечает постпред России.

По мнению российской стороны, на сегодняшний день «налицо все симптомы того, что украинскими военными готовится силовая операция». «Письмо постпреда Украины в ООН от 19 июля 2016 года это только подтверждает. Мы категорически отвергаем содержащуюся в нём попытку говорить языком угроз», — говорится в письме Чуркина.

«Нельзя допустить перерастания украинских военных провокаций на юго-востоке в полномасштабные боевые действия по всей линии «фронта». Рецидив войны может похоронить процесс мирного урегулирования. В этой связи призываем всех международных партнеров оказать влияние на Киев, чтобы не допустить такого губительного развития событий», — заявляет постпред России при ООН.