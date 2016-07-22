Братислава, 23 июля, 2016, 00:42 — ИА Регнум. О такой возможности некоторое время назад предупредили польские спецслужбы. Компетентные органы Словакии до сих пор не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сообщает чешская газета Novinky.

baltnews.lv Графити

Как отмечает издание, еще в мае этого года польские спецслужбы обвинили оппозиционного польского политика, лидера партии «Смена» Матеуша Пискорского в шпионаже в пользу России и внесли его в список политиков, которые получают финансирование со стороны российских спецслужб. Однако представители словацкой разведки и полиции заявляют, что не станут распространять подобную информацию о о собственных гражданах, так как это нарушило бы действующие в стране законы.

Однако Словацкая информационная служба (SIS) (внешняя и внутренняя разведка — прим. ИА REGNUM) в своем ежегодном докладе за 2015 год отмечала влияние России на общественное мнение Словакии «в контексте сохраняющейся напряженности в отношениях России с Западом». SIS также акцентировала внимание на «усилиях Российской Федерации по влиянию на общественное мнение в Словацкой Республике и лиц, которые участвуют в его формировании».

Недавно ежедневная газета Sme сообщала со ссылкой на свои источники в спецслужбах, что LSNS получала финансирование из-за рубежа. Якобы деньги на финансирование избирательной кампании Котлеба поступали на словацкие счета из Москвы через австрийские фирмы. В марте LSNS набрала на выборах 200 тысяч голосов и прошла в парламент Словакии. Впрочем, в самой LSNS получение средств из-за рубежа категорически отрицают.

«Это измышления для дискредитации нашей партии», — цитирует Novinky вице-преседателя партии Милана Угрика.