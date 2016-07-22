Мюнхен, Германия, 23 июля, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Следствие пока не может назвать стрельбу в Мюнхене террористическим актом, но не исключает ни одной версии произошедшего. Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера Германии Петер Альтмайер, передаёт агентство Reuters.

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Представитель Ангелы Меркель добавил, что правительство страны «предоставляет силам безопасности и разведкё все необходимые ресурсы для расследования стрельбы».

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля неизвестные открыли стрельбу по людям в торговом центре «Олимпия» и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе в Мюнене. По официальным данным, жертвами нападения стали восемь человек. Ранее в полиции квалифицировали произошедшее как террористический акт.