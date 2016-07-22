Мадрид, 23 июля, 2016, 00:36 — ИА Регнум. «Теперь, когда стало ясно, что русские чемпионы не поедут в Рио, в копилку Испании добавлены гарантировано три золотые медали», — пишет Карлос Арривас в El País. Автор старательно пытается скрыть свою радость в отношении к сложившейся ситуации, которую для испанцев лучше всего определяет русская пословица «не было ни гроша, да вдруг алтын». Но удержать рвущиеся наружу чувства журналисту удается плохо: при прочтении его заметок читателю вполне явно слышатся аплодисменты, которыми автор то и дело перебивает собственные фразы.

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«Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, российская прима и любимица Путина, не сможет принять участие в Играх. В нынешнем сезоне она имеет результат 4,90 м, который не оставлял шансов кому-либо еще претендовать на золото. Впрочем, на результатах испанцев отсутствие Исинбаевой не скажется никак. А вот то, что не приедут прыгуньи в высоту Мария Кучина и Анна Чичерова открывает путь нашей высотнице Рут Бейтия к олимпийскому титулу».

«Столь же благоприятная ситуация возникла для бегуна на 110 м с барьерами Орландо Ортеги, — продолжает считать еще незавоеванные трофеи корреспондент El País. — Теперь, когда чемпион мира Сергей Шубенков остался за рамками Игр, испанец должен стать первым».

«И особенно настраивает на мажорный лад перспектива в спортивной ходьбе, где только русские и перекрывали испанцам путь к титулам, — завершает Арривас. — Наш ходок Мигель Анхель Лопес уже выигрывал мировой чемпионат, где не было русских».