Вашингтон, 22 июля, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама заявил, что его страна экстрадирует в Турцию бывшего имама и проповедника Фетхуллаха Гюлена только в том случае, если Анкара предоставит доказательства его причастности к неудавшемуся военному мятежу. Об этом Обама заявил сегодня, 22 июля, на пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Обама заявил, что президент и правительство Турции должны предоставить веские свидетельства о причастности Гюлена к военному мятежу. «Президент и правительство Турции уверены, что господин Гюлен, который находится в штате Пенсильвания на законных основаниях, каким-то образом причастен к произошедшему перевороту. Я сказал президенту Тайипу Эрдогану, что они должны представить нам свидетельства в отношении господина Гюлена или кого бы то ни было на территории США», — сказал Обама.

Также президент США напомнил, что решение об экстрадиции будет принимать не он, а министерство юстиции и суд.

Ранее государственный секретарь США Джон Керри также заявил, что для экстрадиции Гюлена нужны веские доказательства его причастности к военному мятежу в Турции.