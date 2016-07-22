Ташкент, 22 июля, 2016, 22:56 — ИА Регнум.



Philippedelavie Проба на допинг

Флаг Узбекистана на открытии XXXI Олимпийских и XV Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро удостоились нести призер чемпионата мира по боксу Баходир Жалолов и призер чемпионата мира по легкой атлетике Хусниддин Норбеков, сообщает Газета.уз.

Спортсмены Узбекистана завоевали в общей сложности свыше 120 лицензий, из которых 70 путевок принадлежат олимпийцам и 52 — паралимпийцам.

Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут 5−21 августа, Паралимпийские игры — с 7 по 18 сентября.

Ранее Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) лишил женскую сборную Узбекистана одной квоты на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

По словам узбекских спортивных функцонеров, положительные пробы с 2013 года, обнаруженные у узбекских спортсменов, не более чем случайность.

«Молодые узбекские атлеты спокойно принимали такие средства, как анальгин, пенталгин и другие обезболивающие, а также антибиотики. Употреблялись они без каких-либо намерений. Теперь оказывается, что в их составе есть запрещенные элементы», — отметил источник в спортивных кругах Узбекистана.