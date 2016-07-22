Берлин, 22 июля, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Полиция германского Мюнхена сообщает, что неизвестные открыли стрельбу по горожанам не только в торговом центре «Олимпия», но и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает телеканал RT.

liveinternet.ru Террористы

Очевидцы обратились в полицию и сообщили, что неизвестные вели стрельбы по прохожим на Ханауэрштрассе, которая затем началась и на Рисштрассе, а также в торговом центре «Олимпия».

Власти уже квалифицировали произошедшее как террористический акт. Точное число погибших не установлено. Полиция сообщает о шести жертвах нападения, СМИ о 15.

Точной информации о происходящем в Мюнхене пока нет.