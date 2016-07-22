Санкт-Петербург, 22 июля, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Тела двух погибших людей найдены в пятницу вечером в сгоревшем автобусе в Приморском районе Санкт-Петербурга. Автобус был приспособлен под временное жилье. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 22 июля, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

mehrad-co.com Огонь

По данным следствия, в автобусе, долгое время стоявшем на парковке на Торфяной дороге, произошел взрыв баллона бытового газа, в результате чего автобус загорелся. После того, как пожарные справились с огнем, на месте пожара было обнаружено два тела в сильно обгоревшем состоянии. Личности погибших пока неизвестны.

«Основной версией следствия является неосторожное обращение с баллоном бытового газа», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Выясняются все обстоятельства случившегося, идет установление личностей погибших.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в автобусе поступило 22 июля в 18:45. Сгоревший полностью автобус — марки «ПАЗ». На ликвидации пожара работали три единицы техники и 12 человек личного состава. С огнем они справились всего за 11 минут.

Добавим, что за последнее время в Петербурге сгорели несколько автобусов марки «ПАЗ», переоборудованные под работу на сжиженном газе. К счастью, в этих инцидентах никто не пострадал.