Пенза, 22 июля, 2016, 22:31 — ИА Регнум. В Пензе создадут рабочую группу, которая изучит работу механизированных и немеханизированных аттракционов для детей и надувного оборудования. Поводом стало чрезвычайное происшествие, случившееся с ребенком одного из депутатов Гордумы, который получил травму во время развлечения в одном из детских комплексов, установленном индивидуальным предпринимателем в центре города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пензы.

ИА REGNUM Детские аттракционы

Состоялось совещание, участники которого обсудили соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей при использовании детских аттракционов в городе. По словам директор Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Елены Савельевой, все муниципальные аттракционы работают по специальному ГОСТу и регулярно осматриваются контролерами.

В случае с игровыми площадками, принадлежащими частным лицам, контролировать работу аттракционов должен предприниматель-собственник, или лицо, которое выдало разрешение на установку оборудования.

«Ответственность за безопасность детей на каждом аттракционе несут разные физические и юридические лица. Вместе с тем, как в Пензе, так и по России в целом нет единого документа, который бы устанавливал регламенты по эксплуатации тех или иных аттракционов и обеспечивал нормы безопасности при использовании развлекательных объектов», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске женщина и трое подростков едва не получили серьезные травмы из-за поломки карусели в парке «Зеленый остров». По факту эксплуатации травмоопасной карусели было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Однако позднее в МУП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» во время катания посетителей на аттракционе «Хип-хоп» произошла поломка — из конструкции стали вылетать болты. При этом эксплуатация карусели не была приостановлена. По данному факту проводится доследственная проверка.