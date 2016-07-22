Минск, 22 июля, 2016, 22:26 — ИА Регнум. «Западники уже не просто присматриваются к нашему государству — они готовы сюда идти и идут», — заявил 22 июля в Могилёве Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко не уточнил, каких именно «западников» он имел в виду. Также осталось невыясненным, как именно «западники» присматриваются к Белоруссии — так же, как к Украине, или как к Югославии, Ливии, Ираку.

В то же время Лукашенко предостерег электорат от уличных выступлений, заявив, что они будут «пресекаться мгновенно» и жёстко. По его словам, иначе не получится, так как-то, что наблюдается в других частях Евразийского союза — в Казахстане и Армении, подобно раковой опухоли.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году официальный Минск продемонстрировал «разворот на Запад», поддержав новые власти Украины, а также западные компании в санкционном противостоянии с другой частью Союзного государства. Услуги не остались незамеченными: в феврале 2016 года ЕС и США резко ограничили применение санкций к чиновникам и госпредприятиям Белоруссии.