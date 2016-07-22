Минск, 22 июля, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Крупна китайская корпорация предложила Александру Лукашенко построить «с нуля» новый тракторный завод. Об этом 22 июля в Могилёве заявил руководитель постсоветской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Лукашенко не уточнил, какая именно китайская компания предложила построить второй тракторный завод. По его словам, предложение поступило «недавно», а сама китайская компания — «мирового уровня», «что-то у нас строила, что-то будет строить».

Он сообщил отобранным Службой безопасности президента представителям пролетариата, что предложение компании из КНР у него сначала вызвало сомнения в целесообразности, однако затем он переменил своё отношение к этому проекту и даже стал рассматривать Могилёв как площадку для нового производства. Лукашенко отметил, что новый тракторный завод не будет прямым конкурентом МТЗ, так как будет производить более мощные тракторы, более высокого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом китайской корпорации Citic Group Ван Цзюном обсудил повестку своего сентябрьского визита в Пекин, где состоятся переговоры руководителя постсоветской республики с председателем КНР Си Цзиньпином. «Не скрою, что мы очень рассчитываем, что к этому времени с вашей компанией наши министерства и ведомства, предприятия и холдинги найдут не только темы для переговоров, но и подготовят проекты документов по реализации серьезных проектов в двух странах и, прежде всего, в Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Накануне Белстат проинформировал о падении промпроизводства в Белоруссии на 1,6% в I полугодии 2016 года. За этот период в Белоруссии выпущено 19,1 тысячи тракторов для сельского и лесного хозяйства. Единственным производителем тракторов (колесных) в республике является МТЗ.