Тверь, 22 июля, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Объемы промышленного производства в Тверской области по итогам первого полугодия текущего года выросли на 14%, на 5% увеличилась занятость. Такие данные были приведены в ходе встречи исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудени в ходе встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым 22 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области

Министр рассказал о действующих и планируемых инструментах поддержки предприятий. Это льготный лизинг оборудования, специальные инвестиционные контракты, меры, направленные на создание индустриальных парков.

В Тверской области такая федеральная поддержка оказана двум из четырех создающихся подобных площадок. В их числе индустриальный парк «Раслово», который в этом году получил 150 млн рублей.

Новой и успешной моделью назван федеральный Фонд развития промышленности. Планируется, что аналогичные появятся и на региональном уровне.

«Мы сегодня с Игорем Михайловичем договорились о том, что в ближайшее время подобная структура будет создана и в Тверской области», — сообщил Денис Мантуров.

Глава региона уверен, что потенциал многих отраслей промышленности региона реализован не полностью.

«Правительство Тверской области ставит задачу обеспечить развитие производств по целому ряду направлений. Это станко‑ и машиностроение, химическая, фармацевтическая, полиграфическая промышленность, производство бумаги и картона, пищевая и электротехническая отрасли», — обозначил глава региона.

В числе приоритетов в правительстве региона называют поддержку предприятий в модернизации и технологическом обновлении, повышение инвестиционной привлекательности области, обеспечение кадрами. Региональная программа подготовки рабочих и специалистов среднего звена сориентирована на потребности региональной экономики, в первую очередь — промышленных производств, обратил внимание Игорь Руденя.

Для решения экономических задач правительство области задействует не только ресурсы региональных, федеральных программ, но и возможности крупных компаний, госкорпораций. Например, в рамках соглашения с Ростехом на предприятиях региона, которые входят в корпорацию, будут реализованы проекты по разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции.

«Наши предприятия имеют серьезные мощности, которые мы планируем загрузить. Задача — обеспечить конкурентоспособность производимой в Тверской области продукции», — подчеркнул Игорь Руденя.