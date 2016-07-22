СМИ: из-за стрельбы в Мюнхене погиб один человек
Мюнхен, Германия, 22 июля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. В ходе перестрелки в торговом центре «Олимпия» в германском Мюнхене погиб один человек, ещё десять получили ранения. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает AFP.
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Стрельба из пистолета
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в торговом центре «Олимпия» в Мюнхене неизвестный открыл стрельбу. Полиция блокировала здание и просит жителей избегать этого района.
Другие СМИ сообщают, что в результате перестрелки могли погибнуть до 15 человек.