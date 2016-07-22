Киев, 22 июля, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, в Ужгороде генпрокурор Украины Юрий Луценко представил нового прокурора Закарпатской области Владимира Гаврилюка, отдельно заверив, что не согласовывал его кандидатуру с закарпатским олигархом Виктором Балогой, передает корреспондентИА REGNUM.

maidan.org Юрий Луценко

«Все закарпатские «цимборы» должны закончиться. Я сегодня получил смс, согласовал ли я кандидатуру прокурора с Балогой. Потому что иначе он не даст ему работать. Нет, не согласовал», — заявил Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что специально выбрал человека, который знает Закарпатье.

«Здесь все настолько сложно, и взаимоотношения этой «цимборы» настолько запутаны, что нужен соответствующий человек. Я брал человека, который прошел Ужгородскую прокуратуру, имеет профессиональный уровень и моральные стандарты», — сказал Луценко.