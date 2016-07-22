Москва, 22 июля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Олимпийскому комитетут России (ОКР) следует создать независимую комиссию по допингу, в которой должны присутствовать зарубежные эксперты. Об этом глава государства заявил сегодня, 22 июля, на совещании с членами правительства России, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин заявил, что российские власти обратятся к ОКР с предложением создать независимую общественную комиссию по допингу. «Хочу подчеркнуть, именно независимую, общественную комиссию», — заявил Путин.

В эту комиссию должны войти не только российские специалисты, но и зарубежные эксперты в области медицины, юриспруденции, авторитетные общественные и спортивные деятели и специалисты, подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер сказал, что возглавить такую комиссию должен человек с абсолютно безупречной репутацией, пользующийся доверием и уважением олимпийской семьи. Таким человек, по мнению Путина, является член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Стоит отметить, что Смирнов уже дал согласие на то, чтобы возглавить такую комиссию.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией Запад начала широкомасштабную кампанию по уничтожению российского спорта. Сделано это было с тем расчетом, что президент Путин довольно много уделяет внимания спорту, и в какой-то степени спорт стал частью его политического имиджа.