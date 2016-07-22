Владикавказ, 22 июля, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Новым руководителем Северо-Осетинского госуниверситета имени Коста Хетагурова стал действующий вице-премьер Алан Огоев. Как сообщает 22 июля корреспондент ИА REGNUM, он сменил на этом посту профессора Валерия Созанова, который на протяжении пяти лет был ректором главного вуза РСО-Алания и сложил полномочия в связи с окончанием трудового договора.

Светлана Корсикова Алан Огоев

Сотрудникам университета представил нового руководителя директор департамента гоcслужбы, кадров и управления делами Минобрнауки России Владимир Голубовский. «Я считаю, что Алан Огоев сделает все, чтобы найти понимание в коллективе, сплотить его для решения основных задач. Нет оснований думать, что мы можем свернуть с намеченного пути. Выбор сделан вовремя и качественно», — подчеркнул он.

В ответном слове Алан Огоев поблагодарил временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и руководство Минобрнауки России за оказанное доверие. «Приятно и ответственно находиться в родном вузе. Уверен, вместе с профессиональным коллективом мы будем выполнять поставленные перед нами задачи на высоком и достойном уровне», — сказал профессор Огоев.

Поясним, что вновь назначенный ректор с отличием окончил экономический факультет СОГУ по специальности «финансы и кредит». В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2010 — докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. В 2008 году с отличием окончил финансовую академию при правительстве РФ. Работал на различных должностях в университете. С 2011 года — министр образования и науки РСО-Алания, временно исполняющий обязанности главы образовательного ведомства. 8 октября 2015 года был назначен зампредом правительства республики. Алан Огоев родился в семье генерал-лейтенанта Урузмага Огоева.

Напомним, что согласно уставу СОГУ, ректор назначается учредителем — Минобрнауки России — из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до пяти лет. После назначения ректора университета между ним и учредителем заключается трудовой договор на соответствующий срок. При наличии вакантной должности ректора учредитель определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности. Проведение официальных выборов зависит от соответствующего приказа Министерства образования и науки РФ.