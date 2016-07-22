Мюнхен, Германия, 22 июля, 2016, 19:53 — ИА Регнум. В торговом центре «Олимпия» в германском Мюнхене произошла стрельба. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Vote Leave.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Сообщается, что в здании торгового центра «Олимпия» произошла стрельба. Магазин был экстренно эвакуирован. На месте происшествия работает полиция. «Олимпия» полностью оцеплена.

По неподтвержденным данным в результате перестрелки погибли 15 человек.

Подробности уточняются.