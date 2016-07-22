Великий Новгород, 22 июля, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 22 июля, удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления УМВД России по Новгородской области и продлил до 25 сентября 2016 года содержание под стражей вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева, обвиняемого в распространении в интернете порнографического видео. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Dieter G Преступник за тюремной решеткой

По версии следствия, видеоролики с участием несовершеннолетних Фадеев размещал в социальной сети «В Контакте» под псевдонимом с использованием мобильного телефона в течение последних двух лет.

Преступление было выявлено в ходе совместной проверки прокуратуры Новгородской области и подразделения «К» регионального УМВД России. 26 мая 2016 года чиновник был задержан.

Полицейскими задокументировано 12 эпизодов его противоправных действий. Расследование уголовного дела по п. «г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ продолжается.