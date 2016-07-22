Киев, 22 июля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины, бывший уголовник Юрий Луценко заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета совершила группа лиц. Об этом Луценко заявил сегодня, 22 июля, на специальной пресс-конференции в Киеве.

Okras Павел Шеремет

Луценко рассказал, что в настоящий момент следствие изучает видеоматериалы, в том числе те, что ещё пока не обнародованы. «Единственное, что могу сказать: убийца был не один, это группа, и часть этой группы мы уже видели на видео. Сейчас делается все, чтобы получить экспертный вывод взрывчатки», — подчеркнул генпрокурор.

Он также подчеркнул, что у него есть некоторые новости по делу Шеремета, но в интересах следствия обнародованы они пока не будут. Также Луценко отметил, что недавно обсуждал с американскими коллегами скорейшее привлечение к расследованию убийства Шеремета ФБР.

Напомним, 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился известный на Украине, в России и Белоруссии журналист Павел Шеремет. Его убийство вызвало широкий общественный резонанс на Украине.