Киев, 22 июля, 2016, 19:38 — ИА Регнум. 21 июля, в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое солдат ВСУ получили ранения. Об этом 22 июля заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Эти потери украинские войска понесли в боевом столкновении под Марьинкой. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина… Вчера между 20 и 21 часами наш опорный пункт в Марьинке был атакован вражеской ДРГ количеством до 10 человек», — сказал Лысенко.

Он заявил, что украинские солдаты действовали профессионально, подпустив ДРГ противника «на расстояние броска гранаты», после чего бойцы ДНР открыли огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

«В ответ украинские воины использовали стрелковое оружие… и отбили коварную атаку врага. Вследствие профессиональных действий наших армейцев, ДРГ противника в панике отступила», — полагает Лысенко.

Другими «горячими точками» на Мариупольском направлении стали Красногоровка и Широкино, где ВС ДНР неоднократно применяли минометы, а также танк. Лысенко сообщил, что вчера на Луганском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе три минометных (в Станице Луганской, Попасной и Троицком).

«Наиболее неспокойно вчера было именно в Станице Луганской, где враг действовал особенно агрессивно и нагло», — рассказал представитель Киева.

По его словам, половина всех обстрелов со стороны ВС ДНР на Донецком направлении пришлась на авдеевскую промзону, где боевые действия идут в круглосуточном режиме. При этом противник активно применяет минометы.

«Также за прошедшие сутки беспокойно было на Светлодарской дуге, юго-западнее Горловки, в Опытном, Песках… Всего вчера на Донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе восемь — из тяжелого вооружения», — добавил Лысенко.

При этом полковник ВСУ заявил, что в центре Донецка ВС ДНР развернули новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Шиповник-Аэро».