Донецк, 22 июля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. В Донецке на Донецком электрометаллургическом заводе (ДЭМЗ), принадлежащем российской компании «Мечел», представители ДНР ввели временную госадминистрацию. Сейчас на предприятии работает инвентаризационная комиссия, заявил ДАН и. о министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

«На данный момент предприятие не работало с 2013 года. С сегодняшнего дня там работает инвентаризационная комиссия по описанию всего предприятия. После этого администратор, назначенный Совмином, предает все имущество государственному предприятию «Юзовский электрометаллургический завод», согласно описи», — сказал Грановский.

Министр объяснил, что национализация завода вызвана тем, что российский собственник массово увольняет рабочих и накопил 16 млн рублей задолженности по зарплатам.

«Это вынужденная мера, так как собственник на данный момент не просто не запускает предприятие, а увольняет всех сотрудников. У него более 16 миллионов рублей задолженности перед коллективом предприятия. Только поэтому государство берет на себя ответственность инвестирования средств для запуска завода», — рассказал Грановский.

По его словам, «Мечел» сможет вернуть завод, если возобновит работу ДЭМЗа и погасит долги по зарплате.

«Если собственник возобновит деятельность ДЭМЗ на территории республики и обеспечит 700 человек работой, я думаю, Совмин примет положительное решение о возвращении предприятия собственнику», — предположил Грановский, добавив, что собственник должен будет погасить все расходы ДНР, которые будут потрачены на запуск предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Грановский заявил, что ДНР переименует ДЭМЗ в Юзовский электрометаллургический завод. Он заверил, что предприятие возобновит работу и начнет экспорт стали. «Сталь, сваренная в республике на Юзовском заводе, пойдет на экспорт», — сказал Грановский. По его словам, предприятие запустят осенью 2016 года и вернут на рабочие места до 700 человек.

Напомним, в июле 2016 года ДНР ввела временную администрацию также на ПАО «Горловский машиностроительный завод», контроль над которым компания Corum бизнесмена Рината Ахметова утратила в 2014 году.