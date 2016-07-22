Калининград, 22 июля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. В Калининградской области суд оштрафовал на 20 тыс. рублей владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения Виктора Иецюса из Светловского городского округа.

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Как сообщили сегодня, 22 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, на участке площадью 5 га, выкупленном гражданином Иецюсом, складирован металлолом, а также автошины, которые сжигаются. При этом следы ведения сельскохозяйственного производства отсутствуют. В образцах почв выявлено превышение нормативов содержания мышьяка, свинца и бензапирена.

Частник обратился в Калининградский областной суд с просьбой отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по делу. Однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

ИА REGNUM уточняет, что в Калининградской области из более 720 тыс. га земель сельхозназначения не используется 250 тыс. га. «Рекордсменом» является Управление ФСИН по Калининградской области, у которой по целевому назначению не используются 4,8 тыс. га земли.

Но есть и положительные примеры. В частности, «Калининградская мясная компания», входящая в холдинг «Мираторг», сообщила сегодня, 22 июля, что с начала 2016 года вернула в сельхозоборот 2,8 тыс. га залежных земель в Калининградской области.