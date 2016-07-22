Луганск, 22 июля, 2016, 19:28 — ИА Регнум. 20 июля на Луганщине прошли масштабные военные учения, в которых были задействованы более 100 единиц техники, а также плавучие понтоны. Как сообщают СМИ ЛНР, на учениях присутствовали глава ЛНР Игорь Плотницкий.

toddwmac Самолеты в небе

По его словам, ВС ЛНР готовы к противостоянию с ВСУ. При этом Плотницкий призвал командование ВСУ отвести войска «из занятых ими «серых зон» на линии соприкосновения».

«В скором времени мы все-таки договоримся мирным путем, чтобы они вернулись на свои позиции. Если этого не произойдет, значит, мы будем понимать, что Украина в очередной раз решила идти не путем мирных переговоров, а путем разговора пушек. Сегодняшние учения показали, что к такому противостоянию мы готовы. Стоит ли им это начинать — не уверен. Точнее уверен, что лучше не надо — для них добром это не закончится», — считает Плотницкий.

При этом он отметил, что в скором времени республика продемонстрирует авиацию ВС ЛНР.

«Скоро мы преодолеем еще один рубеж. Научимся и летать. Вы знаете, что у нас есть самолеты. И я надеюсь, что в скором времени мы вам покажем хоть небольшое, но наше авиационное звено, которое будет работать на благо республики», — подчеркнул Плотницкий.

В свою очередь спикер администрации президента по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко высмеял намерение Плотницкого продемонстрировать авиацию ЛНР. «Плотницкий решил напугать своими современными истребителями и мощной палубной авиацией… Ну, так ему доложили, что есть такое «авиадобро», — отмечает представитель Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2015 года Лысенко заявлял об уничтожении авиации ДНР, которая базировалась на аэродромах Донетчины.

«Должен объяснить, что эта техника не была сбита. Это не воздушная атака со стороны нашего врага. Эта техника была обезврежена на территории одного из аэродромов… То есть это сделано для того, чтобы этой техникой не смогли воспользоваться», — пояснил Лысенко. Так, по данным украинского военного командования в результате военной операции были уничтожены: один самолет Л-39, два самолета АН-2, один ЯК-52, два самолета ЯК-50 и четыре вертолета МИ-24.