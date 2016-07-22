Минск, 22 июля, 2016, 19:06 — ИА Регнум. «Никогда ничего не бойтесь, говорите обо мне, о ком хотите, но помните, что «воевать» (как в Турции, против президента и власти) можно только на выборах. Будут парламентские выборы — идите и голосуйте за тех, кто вам нужен, кого вы хотите избрать. Придут президентские выборы — голосуйте так, как вы хотите. Я говорю это искренне и буду это обеспечивать. Никого нельзя принуждать там, где он имеет право свободно говорить и высказываться», — заявил 22 июля в Могилёве Александр Лукашенко.

ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Что касается безопасности, вы можете за это не переживать. Но излишне меня не критикуйте за жесткую политику. Хотя я не пережимаю, — сказал Лукашенко. — А мы никому не закрываем рот. Если вы хотите кого-то покритиковать, кому-то сделать замечание, сделайте это на производстве корректно. Для этого у вас есть соответствующие собрания. Выйди и скажи. И пусть только кто-то потом попробует заткнуть вам рот. Человек должен свободно высказывать свое мнение».

Руководитель постсоветской республики заверил, сообщает госинформагентство БелТА, что абсолютно не стоит бояться в частном порядке обсуждать общественно-политическую обстановку. При этом он отметил, что если какая-то группа людей попытается выйти на улицы и устроить беспорядки, то реакция властей будет мгновенной.

«Потому что будет, как в Армении или Казахстане, — нам этого не надо. Это — зараза, болезнь. Если она уже в общество внедрилась, то мгновенно, как раковая опухоль, начинает разрастаться. И тогда нужно будет много усилий, средств и, не дай бог, жизней, чтобы это пресечь», — заявил он.

Лукашенко отметил, что главные факторы безопасности Белоруссии — экономика и демография. Общаясь с отобранными к его визиту представителями коллектива «Могилевлифтмаша», он заявил: «Нам нужны люди. На этом белорусском куске земли должно жить как минимум в два раза больше человек — 20 миллионов. Это тоже безопасность, оборона, мощь страны. У нас населения не хватает».

«Второе, что нас должно волновать в плане безопасности, — это работа экономики и предприятий. Должно работать село, город — промышленность, транспорт, связь, строительство и так далее. Если у нас будут заняты люди, это тоже мощь государства. Можете не переживать, других проблем на сегодняшний день у белорусов нет», — добавил он.

«Главное — это наша сплоченность. Мы не должны расслабляться, думая, что где-то воюют, а мы здесь хорошо живем», — подчеркнул Лукашенко. Он напомнил о многочисленных фактах гибели детей на водоемах и выпадении из окон жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия входит в число мировых лидеров по количеству полицейских на душу населения. Из года в год Александр Лукашенко увеличивает полномочия и функции спецслужб, а также расходы на их деятельность — несмотря на кризис и бедственное положение других «бюджетников». Наличие кризиса Лукашенко не признаёт, равно как и своей ответственности, заверяя, что в очередных «временных трудностях и неурядицах» виноваты «внешние факторы».