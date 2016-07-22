Киев, 22 июля, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что журналисты украинского «17 канала» будут допрошены в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает телеканал «112 Украина».

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Ранее украинские СМИ сообщали, что съемочная группа «17 канала» оказалась первой на месте взрыва автомобиля с Шереметом. Журналисты утверждали, что направлялись на запись интервью с мэром Киева Виталием Кличко.

На это обратил внимание советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, который призвал спецслужбы проверить деятельность «17 канала». Шкиряку показалось странным объяснение журналистов «17 канала» о том, что они якобы услышали взрыв у дома Кличко, который находится неподалеку от места гибели Шеремета. Шкиряк заявил, что Кличко лично сообщил ему, что находится за границей и не договаривался ни о каких интервью в день гибели Шеремета.

Луценко заявил, что следственные органы предпринимают ряд действий в отношении лиц, которые были на месте преступления, в том числе, в отношении журналистов «17 канала». Он подчеркнул, что эти журналисты будут допрошены.