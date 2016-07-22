Киев, 22 июля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам отреагировал на постановление Сейма Польши относительно признания Волынской трагедии геноцидом поляков. Заявление комитета было выложено на официальном сайте Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Украины

В заявлении отмечается, что в постановлениях Сената и Сейма Польши относительно Волынской трагедии предоставлена «искаженная, политически и юридически некорректная оценка событий». В то же время комитет Рады напоминает, что Украина и Польша ранее уже дали объективную оценку Волынским событиям, в частности, это следует из совместных заявлений глав государств, парламентов, религиозных деятелей и церковных документов.

По мнению представителей парламентского комитета, подобного рода постановление перечеркивает весь ранее наработанный политический и дипломатический диалог, а также усилия государств, направленные на взаимное прощение и примирение.

Также Рада рассматривает принятие постановлений о геноциде как «провокационную акцию националистических сил Польши, направленную на подрыв украинско-польских отношений».

«Возвращение к болезненным для украинского и польского народа историческим проблемам состоялось в момент наибольшей уязвимости украинского государства, которое находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, давая отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, защищает от агрессора ближайших соседей демократической Европы, включая Республику Польша», — говорится в документе.

Кроме того, Рада призвала Польшу воздержаться от политизации трагических фактов украинско-польской истории и укреплять дальнейшее партнерство между странами на основе европейских ценностей.

В свою очередь директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович считает, что постановления польских Сейма и Сената сводят на нет ранее достигнутые договоренности между политиками и церквями двух стран относительно трактовки Волынской трагедии. Он обвинил польские власти в однобокой оценке Волынской трагедии.

«К сожалению, сегодняшнее постановление польского Сейма фактически перечеркивает это. Ведь им предусмотрена абсолютно односторонняя ответственность только украинской стороны за преступления, совершенные над поляками. Зато ничего не говорится о страшных преступлениях, которые имели место против украинского народа», — сказал Вятрович.

Также он заявил, что политическое решение о признании Волынской резни геноцидом не является выражением сожаления по погибшим людям, а в Варшаве сокрушаются из-за потерянных территорий. «Обвинения сформулированы только против украинцев. Видимо, потому, что большая часть так называемых «кресов» сейчас является украинской территорией», — сказал он.

Решение нижней палаты польского парламента (Сейма) о признании Волынской трагедии геноцидом — это «победа эмоций», которая «вызывает беспокойство», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, парламентам Украины и Польши необходимо было подготовить совместное заявление о событиях тех лет — односторонним же решением нельзя «прийти к действительно реальному примирению и объединению».

Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица прогнозирует начало периода взаимных обвинений в украинско-польских отношениях. «Наверное, нас ждет период взаимных обвинений и заявлений. И дай нам Бог всем мудрости, чтобы это осталось только в плоскости политических дебатов», — заявляет Дещица.

Он сообщил, что украинские политики и эксперты теперь справедливо будут утверждать о фактах геноцида украинцев со стороны поляков.

«Очень жаль, что часть польских политиков, принимая решение о чествовании жертв Волыни, так и не учла неоднократных обращений и предложений украинской стороны относительно совместной оценки нашей общей трагической истории. Жаль, что предпочтение было отдано односторонней политической оценки событий, а не профессиональным международным или хотя бы украинско-польским экспертным исследованиям и соответствующим правовым выводам того, что произошло», — добавил Дещица.

Посол призвал украинские власти как можно быстрее пересмотреть позицию на Волынскую трагедию и военные преступления того периода. Он призвал народы к христианскому почитанию памяти погибших поляков и украинцев.

«И шаг в этом направлении, достойный подражания, недавно в Варшаве сделал президент Украины Петр Порошенко, возложив венок к памятнику и склонив голову перед погибшими поляками на Волыни. Таких шагов нам нужно значительно больше и с обеих сторон. И на таких жестах, взаимных извинениях и на совместных действиях нам нужно строить наши отношения и идти дальше», — считает Дещица.

Дипломат также полагает, что украинцев и поляков хотят разъединить. «Теперь это наш долг, доказать будущим поколениям украинцев и поляков, равно как и мировому сообществу, что мы выше попыток нас разъединить и сильны духом настолько, чтобы сохранить мир, единство, взаимоуважение и солидарность между нашими народами», — подытожил Дещица.

Народный депутат от «Батькивщины» и дипломат Борис Тарасюк сложил с себя полномочия председателя группы по межпарламентским связям с Польшей в знак протеста. Решение польского парламента он считает «искривленной, политически и юридически некорректной оценкой, антиукраинским шагом».

«Это мой личный протест против антиукраинского, безответственного и неконструктивного решения польского парламента, направленного на подрыв отношений между нашими странами. К сожалению, мы не видим готовности к сотрудничеству и общению с подобной комиссией польского Сейма, председатель которой как раз и выступил инициатором нынешнего антиукраинского решения. Более того, на наши многочисленные обращения к комиссии, предложения по совместному урегулированию этого непростого вопроса мы не получили никакого ответа», — сказал депутат, в 1998—2000 гг. и 2005−2007 гг. возглавлявший МИД Украины.

«Воюя с прошлым, польские националистические политики, главным образом правящая партия «Право и справедливость», заложили взрывчатку под отношения между Украиной и Польшей. За спекуляциями на чувствах поляков, родственники которых погибли на так называемых «восточных кресах Польши», которые сегодня украинская территория, стоят скрытые территориальные притязания политиков, искажение украинской истории и унижение тысяч украинцев, которые погибли во время этой резни», — подчеркивает Тарасюк в своем заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Сейм Польши поддержал постановление, которым назвал события, развернувшиеся на Волыни в 1943−45 годах, «геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей II Речи Посполитой». За документ, ранее поддержанный Сенатом Польши, проголосовали 432 депутата. Теперь 11 июля в Польше провозглашается Национальным днем памяти жертв геноцида.

Президент Порошенко сразу же выразил сожаления по поводу решения польского Сейма.

«Сожалею по поводу решения польского Сейма. Знаю, многие захотят использовать его для политических спекуляций», — прогнозирует Порошенко. Глава украинского государства призвал обратиться к заповеди Иоанна Павла II — прощаем и просим прощения. «Только совместными шагами можем прийти к христианскому примирению и единению. Только вместе сможем выяснить все факты трагических страниц совместной истории. И верю, что мы продолжим двигаться именно этим путем», — отмечает Порошенко.