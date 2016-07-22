Чебоксары, 22 июля, 2016, 18:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор бывшему ректору Чувашского государственного педагогического университета. Сегодня, 22 июля, суд признал его виновным в превышении полномочий и присвоении, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК по Чувашии Олег Дмитриев.

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Следствием и Ленинским районным судом Чебоксар установлено, что в 2007—2009 годах злоумышленник без обязательного согласования с Федеральным агентством по образованию издавал приказы об установлении себе стимулирующих выплат (премий и доплат), на основании которых ему было начислено и выплачено свыше 8,6 млн рублей. Указанными действиями педвузу был причинен ущерб на указанную сумму.

Материалы уголовного дела составили 11 томов, допрошено свыше 30 свидетелей, проведена судебная бухгалтерская экспертиза. В Минобрнауки России внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В ходе следствия злоумышленником частично возмещена сумма причиненного ущерба — свыше 3,2 млн рублей.

Бывший ректор ЧГПУ признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Судом также удовлетворен гражданский иск на сумму 5,4 млн рублей, заявленный представителем вуза. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в Чувашии завершилось судебное рассмотрение уголовного дела, где фигурантом выступал декан факультета естественнонаучного образования Чувашского государственного педагогического университета. Вместе с двумя коллегами его признали виновным в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 ч.2 УК), назначив штраф и амнистировав в рамках 70-летия Победы. Верховный суд Чувашии оставил приговор без изменения.

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В декабре 2015 года был вынесен обвинительный приговор проректору Чувашского государственного педагогического университета и главному бухгалтеру вуза. Их признали виновными в мошенничестве, назначив условные сроки. В ходе судебного заседания было установлено, что с сентября 2011-го по июнь 2013 года злоумышленник пять раз выезжал за пределы страны (в Латвию, ОАЭ, Черногорию и Германию), в том числе дважды — с главным бухгалтером. «Чтобы скрыть эти факты, они готовили фиктивные документы о командировках в Москву по служебным вопросам на периоды пребывания за рубежом», — сообщал ранее Олег Дмитриев.

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