Вильнюс, 22 июля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Председатель «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Витаутас Ландсбергис сегодня, 22 июля, комментируя появившиеся в СМИ новейшие данные о масштабе эмиграции, утверждает, что ситуация вызывает ужас, и лучше всего это видно в регионах Литвы, сообщили ИА REGNUM в партии.

JamesDeMers Заброшенный дом

«Мы уже на протяжении трех месяцев посещаем городки страны, где эмиграция видится невооруженным глазом: мы видели пустые дома, опустевшие базары, пустые улицы. И один из главных вопросов, которые задают жители, звучит так: «Что вы можете сделать? Можно ли это остановить?» Нужно признать, что после кризиса 2012 года масштаб эмиграции сильно снизился, очевидно, что люди связывали свою жизнь с Литвой, лелеяли надежду на то, что в Литве можно будет создать хорошие условия для жизни, верили, что можно будет найти работу, получать хорошую зарплату и создавать семью. Но уже второй год мы видим, что эмиграция выросла до невозможных пределов — уровень эмиграция вырос почти на 30% по сравнению с 2013—2014 годами. И за это несет ответственность правительство этого срока полномочий. Сейчас нет экономического кризиса, нет упадка, рабочие места создаются, даже зарплаты понемногу растут. Накануне мы читали рассуждения премьера Альгирдаса Буткявичюса о том, что он якобы понимает причины эмиграции. Так где вы, уважаемые, были 4 года? Все это происходило у вас перед глазами, но не было никакого оправдания, никакого пояснения, никаких действий», — говорит Ландсбергис.

Говоря о действиях, которые необходимо совершить для сокращения уровня эмиграции, лидер консерваторов заявил, что важно привлечь бизнес, создавать рабочие места, привлекать инвестиции в регионы.

«Некоторые причины эмиграции пассивные, поэтому так медленно растут зарплаты. В Литве средняя зарплата ежегодно поднимается на 4−5%. Повышение минимальной зарплаты для некоторых жителей является вопросом выживания, особенно в самых бедных районах Литвы, но для некоторых предприятий оно грозит банкротством. Продуктивность страны не растет, предприятия не производят столько продукции, чтобы можно было поднимать зарплаты. Если предприятие балансирует на грани выживания, мы еще больше подталкиваем его к пропасти, и тогда оно полностью бойкотирует, лишая всех своих сотрудников работы. В таком случае, большая часть выберет эмиграцию. Недостаток прямых иностранных инвестиций тормозит рост производительности и продуктивности Литвы, из-за чего трудно повышаются зарплаты, люди надолго эмигрируют. Мы обязаны всеми силами привлекать инвестиции в Литву, и, самое главное, чтобы они приходили не только в Вильнюс. Привлечь инвестиции в регионы труднее, потому что кое-где есть проблемы с инфраструктурой, иногда предприятию просто некуда прийти, но самая большая проблема заключается в нехватке работников. Мы говорим о том, что в Литве нужно повышать внутреннюю мобильность, потому что люди должны иметь возможность быстрее приобрести необходимые навыки и квалификацию, чтобы работать в предприятиях. Через повышение продуктивности и производительности мы увидим реальный рост экономики», — рассказывал Ландсбергис.

Говоря о присоединении к «Союзу Отечества» — Христианским демократам Литвы бывшего министра экономики Украины Айвараса Абромавичюса, председатель партии похвалил последнего за проделанные работы при особенно трудных условиях.

«О профессионализме Айвараса мы немало слышали и в Литве, особенно о проведенных им реформах на Украине. Для меня его важнейшие работы связаны с реформой государственных предприятий, борьбой с коррупцией, более эффективной работой госучреждений. Такой профессионализм мы очень ценим», — сказал лидер консерваторов.

Также Ландсбергис прокомментировал инициативу сбора подписей против Островецкой АЭС. «Я очень рад, что Главная избирательная комиссия накануне подтвердила, что мы собрали почти 65 тыс. подписей граждан, и в Сейме вскоре начнутся процедуры по рассмотрению закона. Я необычайно рад, что люди нас поддержали, поддержали такую идею. Этот монстр у литовской границы — угроза для всей страны, и у нас, наконец, появился рычаг, с помощью которого мы можем его остановить», — сказал он.