Вильнюс, 22 июля, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Национальное объединение профсоюзов должностных лиц в Литве сегодня, 22 июля, обратилось к главе правительства Альгирдасу Буткявичюсу, министру финансов Расе Будбяргите и министру внутренних дел Томасу Жилинскасу с требованием обратить внимание на потребности правоохранительной системы при формировании бюджета Литвы на 2017 год, сообщили ИА REGNUM в профсоюзе.

rusnovosti.ru Сотрудник полиции

Председатель Национального объединения профсоюзов должностных лиц Владимир Банель говорит, что основа для изменений правоохранительной системы была положена еще в 2015 году, когда был принят Устав внутренней службы.

«Устав — это только инструмент, необходимый для создания крепкой и эффективной правоохранительной системы Литвы. Но для того, чтобы установки устава воплотились в жизнь, необходимо гарантировать соответствующее финансирование. Я знаю, что учреждения правоохранительной системы ищут и находят внутренние ресурсы для проведения реформы, но этого недостаточно. Нужен вклад государства. Мы хотим напомнить об этом политикам, которые готовят проект госбюджета следующего года», — сказал Банель.

По его словам, в соседней Эстонии был выбран именно такой вариант: половину необходимых средств система находит путем организации процессов, функций, управления, а другую половину средств выделяет государство. Литовской правоохранительной системе необходимо дополнительное финансирование для осуществления установленных законом норм — 40 рабочих часов в неделю и повышение звания, а также для увеличения зарплат должностных лиц и обеспечения их рабочими средствами.

«В бюджете этого года правоохранительной системе не хватило более 10 млн евро. Надеюсь, что политики не будут экономить за счет безопасности людей. Особенно в контексте нынешних, связанных с терроризмом событий и геополитических вызовов. Первые практические результаты изменения системы должностные лица должны почувствовать именно сейчас. Например, зарплата полицейского первого звена с 1 июля достигает 600 евро. Но это только первый шаг. Мы стремимся к тому, чтобы за несколько лет зарплата должностного лица выросла как минимум до 1000 евро. А для этого необходимо соответствующее финансирование правоохранительной системы», — заключил Банель.