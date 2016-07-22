Вильнюс, 22 июля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы, проведя расследование криминальной разведки, при тесном сотрудничестве с Европолом, сотрудниками криминальной полиции Каунаса и Вильнюса, прокурорами Генеральной прокуратуры Литвы разоблачили, как подозревается, организованную преступную группировку и обнаружили две типографии, в которых печатались поддельные евро, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 июля, в полиции Литвы.

martaposemuckel Евро

Отмечается, что должностные лица предотвратили попытки организованной группировки запустить профессиональную типографию, предназначенную для изготовления фальшивых евро офсетным способом в больших количествах. Размах преступной группировки был особо большим — установлено, что на протяжении долгого времени проводились эксперименты по изготовлению фальшивых евро, предпринимались попытки достигнуть очень высокого качества фальшивых денег.

Полиция вовремя преградила путь попаданию фальшивых евро на рынок, поскольку подозреваемые уже изготовили большое количество заготовок фальшивых купюр — на сумму почти 3,5 млн евро. Все эти заготовки были изъяты во время спецоперации.

В 2015 году была получена информация о появившихся в обороте фальшивых евро. Установлено, что подделывались банкноты номиналом 50 евро. По данным полиции Литвы и Европола, поддельные евро именно этого номинала распространились на территориях 15 стран ЕС (в том числе и в Литве).

Проверяя полученную информацию, сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы начали расследование, во время которого сотрудники вышли на организованную группировку из 8 лиц, которая, как подозревается, изготавливала и уже начала распространять фальшивые евро номиналом 50 евро в странах ЕС. Подчеркивается, что подделки, которые уже начали распространять, были не самого лучшего качества.

Следователи Бюро криминальной полиции Литвы, собрав достаточно сведений о деятельности организованной группировки, провели спецоперацию, чтобы предотвратить распространение фальшивых евро в больших количествах.

Во время проведения спецоперации под руководством Бюро криминальной полиции Литвы с участием Европола, сотрудников полиции Каунаса и Вильнюса, экспертов Центра криминалистических расследований Литвы и прокурора Генпрокуратуры одновременно в разных местах страны были задержаны подозреваемые лица.

В местах проживания и автомобилях задержанных лиц было проведено более 10 обысков. Сотрудники полиции помимо обнаруженных типографий и поддельных денежных заготовок на сумму почти 3,5 млн. евро нашли и изъяли все компоненты (оборудование, средства, препараты), необходимые для изготовления фальшивок.