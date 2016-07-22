Париж, 22 июля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Директор распорядитель Международного валютного фонда Критсин Лагард предстанет перед французским судом по делу предпринимателя Бернара Тапи. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает AFP.

Кристин Лагард

Сообщается, что Кассационный суд Франции посчитал необходимым начать судебное преследование Лагард по делу Тапи. В рамках этого дела Пятая республика в 2008 году выплатила предприниматели Тапи 404 млн евро за ущерб, якобы понесенный им при продаже компании Adidas. Лагард в это время занимала пост министра экономики Франции и курировала это дело.

Лагард возглавила МВФ в 2011 году и в текущем году пошла на второй пятилетний срок. В самом МВФ заявили, что не видят проблем с тем, чтобы находящаяся под судом Лагард продолжала исполнять функции директора-распорядителя фонда.