Стокгольм, 22 июля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Решение Спортивного арбитражного суда отклонить иск Олимпийского комитета России и 68 легкоатлетов «хорошо сбалансированное». Такое мнение высказал бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства Арне Льюнгквист в комментарии Sveriges Radio.

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По его словам, ситуация, когда государство оказывается причастно к употреблению спортсменами допинга, напоминает ему 1970-е и 80-е годы. «В Восточной Германии, мы знаем, это контролировалось государством, не было контрольного органа как WADA, которое бы придало огласке подобное поведение», — прокомментировал он.

Несмотря на то, что отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх «справедливое» и «хорошо сбалансированное», Арне Льюнгвист посочувствовал «чистым» легкоатлетам. Такое решение международных спортивных властей будет иметь важный посыл, уверен экс-чиновник. «Я думаю, таким образом дается понять: не употребляйте допинг (…), — отметил Льюнгвист. — Это обман, самое грязное жульничество, которые вы только можете себе представить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 июля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсмены пытались отстоять свое право на участие в Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство обвинило российских спортсменов в систематическом употреблении допинга. Согласно последнему докладу WADA, в России для этого действует специальная государственная программа, в которой участвуют, в том числе, чиновники Минспорта и сотрудники ФСБ.

Официальное решение об участии или не участии российской сборной в Олимпиаде будет вынесено Международным олимпийским комитетом 24 июля. Вердикт Спортивного арбитражного суда МОК примет во внимание.