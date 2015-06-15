Архангельск, 22 июля, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Численность населения Архангельской области в первом полугодии сократилась на 3,6 тыс. человек, или на 0,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

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С начала текущего года в регион прибыло 7 тыс. человек, а выбыло за его пределы 9,7 тыс. человек. Миграционный отток составил 2,7 тыс. человек (на 15% меньше, чем за январь-июнь предыдущего года).

За этот период в области зарегистрировано 7077 родившихся и 7981 умерших, естественная убыль составила 904 человека. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года общий коэффициент рождаемости увеличился на 1,7% — с 11,9 до 12,1 родившихся на 1000 человек населения. Общий коэффициент смертности, напротив, снизился на 2,1% — с 14 до 13,7 умерших на 1000 человек населения. За счет роста рождаемости и снижения смертности естественная убыль сократилась в 1,3 раза.

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В структуре общей смертности населения по-прежнему преобладают болезни системы кровообращения (более 58% всех умерших). За первое полугодие 2016 года от этих причин умерло 4,6 тыс. человек (на 1,1% меньше, чем в предыдущем году). Также снижение числа умерших наблюдалось практически от всех основных классов причин смерти: от болезней органов пищеварения на 11,2%, болезней органов дыхания — 9,7%, внешних причин — 3,2%, новообразований — 0,4%.