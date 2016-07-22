Минск, 22 июля, 2016, 18:16 — ИА Регнум. «Думаю, что после Олимпиады и таких скандалов, если Международный олимпийский комитет не разберется с этим, будет поставлен вопрос и в отношении МОК. Зачем нужен такой комитет, который имеет полномочия, но не может навести порядок», — заявил 22 июля в Могилёве Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Комментируя допинговые скандалы, жертвами которых стали сборные России и Белоруссии, руководитель постсоветской республики заявил о неприятии использования допинга в спорте. При этом он отметил, что наказание должно быть персональным, а не коллективным.

«Я категорически поддерживаю тех, кто борется с этой заразой. Нам это и по-государственному выгодно. Если этот процесс не контролировать, мы всегда будем в хвосте, потому что богатые и мощные государства найдут, что подсунуть спортсменам. Даже то, что сегодня не запрещено», — сказал Лукашенко.

«Если нашли виновного, накажите его. Но как же можно отстранить всю команду от главного спортивного праздника — Олимпиады. Ведь это спортсмен, его жизнь!» — считает руководитель постсоветской республики.

По его мнению, дисквалификация команды белорусских гребцов выглядит как необоснованное преследование. Он лично и принципиально разобрался в ситуации, придя к такому выводу.

«Я принципиально разбирался по нашим каноистам. 10 медалей на последнем чемпионате мира взяли, и сразу к ним претензии — 10 или 12 таблеток того же милдроната у врача, который даже не имеет к команде отношения и который по рецепту принимал эти таблетки. Что такое 10 таблеток — это ничто, если даже их употреблять. Взяли и исключили всю команду. Начали разбираться, а фактов-то нет», — сказал Лукашенко.

Он сообщил также, что поручил белорусским «спортивным чиновникам» отстаивать права белорусских спортсменов непосредственно в швейцарском Международном спортивном арбитражном суде. «Защищайте ребят, если они не виноваты. А если виноваты — ответят на всю катушку, еще и добавим, за то, что страну позорят», — цитирует госинформагентство БелТА выступление Лукашенко в Могилёве.

«Эти подходы — чохом наказать, кто-то где-то сказал, фактов на руках нет, и начинают гнобить, бьют по тем, кто в перспективе может получить медали на Олимпиаде, — это говорит о том, что спорт давно стал большой политикой, даже становится каким-то театром военных действий. Это неправильно», — отметил он.

«Думаю, что после Олимпиады и таких скандалов, если Международный олимпийский комитет не разберется с этим, будет поставлен вопрос и в отношении МОК. Зачем нужен такой комитет, который имеет полномочия, но не может навести порядок», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Александр Лукашенко отменил «план по медалям», что горячо приветствовали чиновники Минспорта и других ведомств, ранее столь же горячо приветствовавшие введение такого плана. Тем временем, на Западе усомнились в результатах сочинской Олимпиады, где спортсмены Союзного государства Белоруссии и России завоевали немало медалей.