Стокгольм, 22 июля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. По приглашению министра обороны Швеции Петера Хультквиста в сентябре в Швецию приедут главы оборонных ведомств стран-членов международной коалиции, воюющей против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Как сообщает издание The Local, стороны согласуют дальнейшие усилия по борьбе с террористами в Сирии и Ираке.

Vlad Games Террорист

Как заявил Хультквист в комментарии СМИ, кампания на Ближнем Востоке идет эффективно, и террористы уже вытеснены из ряда городов. Эта работа будет продолжена: сейчас страны разрабатывают несколько операций, целью которых станет освобождение городов Ракка и Мосул. Ранее на министерской встрече госсекретарь США Джон Керри заявил, что освобождение Мосула — города на севере Ирака — станет «критической точкой поворота» в борьбе против террористов.

Как отметил шведский министр, вытеснение террористов из этого иракского городка — серьезнейшая не только военная, но и гуманитарная задача. В случае неудачи миллионы горожан окажутся вынужденными покинуть свои дома.

«Все, что делается, необходимо обсуждать в более широкой перспективе, учитывая гуманитарные и стабилизационные меры, долгосрочную работу по строительству социальных структур. Сегодня стало очевидно, что исключительно с военной точки зрения мы этого не увидим», — прокомментировал министр.

Напомним, встреча министров обороны и глав МИД 30 стран-участниц международной антитеррористической коалиции прошла накануне в Вашингтоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США (под эгидой которых идет союзническая операция в Ираке и Сирии) Джон Керри призвал страны расширить обмен информацией и «быть более креативными» в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России).