Глава Калуги поздравил следователей с профессиональным праздником
Калуга, 22 июля, 2016, 17:57 — ИА Регнум. 22 июля Глава городского самоуправления Александр Иванов принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это новый праздник, установленный постановлением правительства РФ.
Для выбора даты праздника послужило одно важное историческое событие. Именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учреждён первый специализированный следственный орган России — следственная канцелярия, которая стала первым государственным органом в стране, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия.
25 июля 2013 года исполнилось 300 лет со дня издания указа Петра I, что позволило Следственному комитету РФ пополнить наградную ведомственную систему новой наградой — памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии России».
Глава города вручил почетные грамоты главы городского самоуправления лучшим сотрудникам следственных органов.
«От имени депутатов Городской Думы города Калуги и от себя лично, поздравляю Вас с профессиональны праздником, Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Вами выбрана важная, сложная, нужная и очень ответственная профессия. От результатов вашей работы зависит состояние правопорядка в обществе. От всей души желаю успехов в вашей не легкой работе», — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов.