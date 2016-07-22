Калуга, 22 июля, 2016, 17:57 — ИА Регнум. 22 июля Глава городского самоуправления Александр Иванов принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это новый праздник, установленный постановлением правительства РФ.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Для выбора даты праздника послужило одно важное историческое событие. Именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учреждён первый специализированный следственный орган России — следственная канцелярия, которая стала первым государственным органом в стране, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия.

25 июля 2013 года исполнилось 300 лет со дня издания указа Петра I, что позволило Следственному комитету РФ пополнить наградную ведомственную систему новой наградой — памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии России».

Глава города вручил почетные грамоты главы городского самоуправления лучшим сотрудникам следственных органов.

«От имени депутатов Городской Думы города Калуги и от себя лично, поздравляю Вас с профессиональны праздником, Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Вами выбрана важная, сложная, нужная и очень ответственная профессия. От результатов вашей работы зависит состояние правопорядка в обществе. От всей души желаю успехов в вашей не легкой работе», — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов.