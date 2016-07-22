Севастополь, 22 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Предприниматели и организации, занятые в в севастопольском регионе выращиванием массовых и ценных пород рыбы, получат финансовую поддержку. Правительство Севастополя приняло постановление, которым определен порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского правительства.

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Программа развития рыбохозяйственного комплекса предусматривает предоставление субсидий по трём направлениям: субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие товарной аквакультуры; на возмещение части затрат на приобретение кормов, использованных для выращивания осетровых, лососевых видов и пород рыб; а также субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала.

Власти Севастополя ожидают, что господдержка даст ощутимое развитие аквакультуры в регионе, поскольку в Чёрном море есть все условия для выращивания деликатесных мидий, в пресноводных водоёмах можно заниматься разведением массовых сортов рыбы (карпа или тилапии), а на рыбзаводах замкнутого цикла — ценных пород рыб (осетров или лосося).