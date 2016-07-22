Донецк, 22 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. 21 июля глава ДНР Александр Захарченко провел встречу с недовольными предпринимателями Донетчины, которые протестуют против резкого поднятия налогов и ухудшение условий ведения бизнеса в республике.

Флаг Донецкой Народной Республики

Как сообщает ДАН, встреча прошла за закрытыми дверями.

При этом собрание посетил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, представители бизнеса. Собравшиеся обсудили вопросы, связанные с перерегистрацией бизнеса в ДНР, повышением налогов для малого бизнеса и борьбу с коррупцией.

«Необходимо создать оптимальные для нынешнего периода времени условия. Мы прекрасно понимаем переходный этап, когда Украина устроила всевозможные блокады и заставила наших предпринимателей быстро искать возможности заключения контрактов и поиска источников прибыли», — сказал Пушилин по итогам заседания.

По его словам, рост налогов с малого бизнеса поможет борьбе с коррупцией в ДНР. «Налоги должны платить все, тогда мы сможем говорить о снижении налоговых ставок», — сказал Пушилин.

В то же время Захарченко выразил уверенность в том, что власти найдут компромисс с бизнесом.

«Ко мне поступила масса вопросов относительно того, что вы не удовлетворены принятием нового Налогового кодекса и теми мерами, которые мы предпринимаем, чтобы собрать налоги. Я хочу сегодня узнать ваше мнение по этим вопросам и пообщаться. Я думаю, что после этой встречи будет достигнут компромисс в сборе налогов между властью и самими предпринимателями», — обратился к собравшимся Захарченко.

В свою очередь Советом министров ДНР принял постановление №8−22 «О предоставлении льгот по налогу на прибыль субъектам хозяйствования всех форм собственности, участвующим в республиканских программах Донецкой Народной Республики». Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что данным постановлением утверждено, что субъекты хозяйствования всех форм собственности, участвующие в инвестиционной политике, в рамках республиканских программ ДНР, имеют право на снижение налоговых обязательства по налогу на прибыль на сумму инвестиций, внесенных в виде денежных средств.

Министерству доходов и сборов ДНР, Министерству финансов ДНР, Министерству экономического развития ДНР поручено разработать совместный порядок предоставления льгот по налогу на прибыль в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что закон ДНР «О налоговой системе» вступил в силу 19 января 2016 года и вызвал массовое недовольство среди мелкого и среднего бизнеса Донетчины. В связи с этим Захарченко уже поручал руководителю своей администрации Максиму Лещенко создать комиссию для пересмотра закона в части снижения нагрузки на бизнес.