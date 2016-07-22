Калуга, 22 июля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. 22 июля состоялось внеочередное заседание Городской Думы города Калуги. Депутаты внесли изменения в бюджет города на 2016 год.

Фото пресс-служба Городской Думы Калуги

Доходная часть бюджета возросла 6,5 млн. рублей, эти средства было решено направить на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям с целью предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособности. На эти же цели выделяется 5 млн. рублей за счёт перераспределения бюджетных ассигнований.

Кроме того, за счёт перераспределения выделяются дополнительные средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Калугаблагоустройство» в сумме 180 тысяч рублей, на ремонт спортивного зала школы № 33 в сумме 943 тысячи рублей и на организацию и проведение мероприятий в области социальной политики в сумме 1,5 млн. рублей.

Свыше 16 млн. рублей будет направлено на благоустройство дворовых территорий, границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учета.

Также в ходе заседания, депутатами было внесено изменение в решение Городской Думы города Калуги «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Калуга», в связи с добавлением одного объекта по ул. Маяковского д. 47. На сегодняшний день в схему размещения НТО вошел 591 объект.

Вновь образованной улице в Калуге было принято решение присвоить наименование «Минская».

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Городской Думы, на котором были приняты изменения в бюджет города Калуги, внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, а также рассмотрен вопрос о наименовании вновь образованной улицы, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — несмотря на то, что в работе Городской Думы наступил летний перерыв, депутатский корпус продолжает активно работать».