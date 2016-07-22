Копенгаген, 22 июля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Примеру Великобритании вскоре последуют и другие европейские страны. Нидерланды, Дания и Швеция — следующие наиболее вероятные кандидаты на выход, уверен лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж. Такое мнение он высказал в интервью американскому изданию McClatchyDC.

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По мнению лидера британских евроскептиков, в этих странах существуют те же предпосылки, что побудили англичан сказать «нет» ЕС. В частности, датчане, шведы и голландцы не хотят передавать Брюсселю контроль над своими странами. «Единственный способ контролировать свою страну — это покинуть ЕС и контролировать свои границы», — отметил Фарадж в интервью изданию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам опросов, проведенных в Дании в июне, 42% подданных королевства высказались против дальнейшего членства страны в Евросоюзе. В феврале этот показатель составлял 37%. Что касается шведов, то опросы, проведенные после британского референдума, свидетельствуют, что 52% населения поддерживает членство в ЕС, 31% выступает против. Отметим, что накануне голосования в Великобритании число сторонников ЕС в Швеции составляло 72%.