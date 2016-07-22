Калуга, 22 июля, 2016, 17:47 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Городской думы Калуги

21 июля при поддержке Городской думы города Калуги, Калужский региональный благотворительный Фонд спортивных и оздоровительных программ провел 15-ую благотворительную спартакиаду среди команд органов представительной и исполнительной властей городского округа «Город Калуга».

Основная задача спартакиады — сбор средств для помощи детскому спорту, а также привлечение большего количества госслужащих к регулярным занятиям физической культурой.

В церемонии открытия спартакиады принял участие депутат Городской думы города Калуги Александр Одиночников. Он отметил, что подобного рода мероприятия помогают сплочению коллективов и способствуют развитию детского спорта. Список детских спортивных секций и организаций, нуждающихся в помощи, победившая команда выбирает сама.

«После каждого вида соревнований команда-победитель получает сертификат на приобретение спортивного инвентаря. У каждого депутата на территории своего избирательного округа есть детские сады, спортивные объекты, в случае победы, мы с удовольствием передадим наш приз в добрые руки. Этим самым мы проводим работу по поддержке и развитию детского спорта», — заявил Александр Одиночников.

Продолжат спартакиаду соревнования по петанку, стрельбе из арбалета и пистолета, плаванию и даже летнему спортивному рыболовству.

«Депутаты Городской думы с удовольствием принимают самое активное участие в развитии спорта на территории города Калуги. При непосредственном участии депутатов Городской думы проводится установка тренажерных комплексов и детских площадок, осуществляется помощь школам и детским садам, на территории общин проводятся детские спортивные мероприятия. Городская дума поддерживает инициативу Регионального благотворительного Фонда спортивных и оздоровительных программ в проведении спартакиады. Это как раз то соревнование, где важна не сама победа и даже не участие, а важен результат — благое дело», — отметил глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов.