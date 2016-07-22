Осло, 22 июля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Правительство Норвегии приняло решение увеличить гуманитарную помощь Ираку на 50 млн крон ($5,9 млн). Таким образом, общий объем финансирования гуманитарных программ в 2016 году составит 325 млн крон ($38,2 млн). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 июля, в пресс-службе внешнеполитического ведомства королевства.

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«Гуманитарные организации в Ираке получили только треть тех бюджетов, которые им необходимы. ООН предупредило, что спасательные программы придется закрыть, если в скорейшем времени не будут предоставлены нужные суммы. Норвегия увеличивает свое участие в гуманитарных миссиях, проектах по стабилизации обстановки, а также разминировании», — отметил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде.

Стабилизационные проекты, направленные на восстановление жизни в освобожденных от террористов районах, представляют для Норвегии особый интерес, поясняют в ведомстве. На них будет потрачено около 100 млн крон от общей суммы. В следующем же году для Ирака и Сирии королевство планирует выделить на гуманитарные нужды 400 млн крон ($47 млн). Средства будут распределены через Программу развития ООН, а также местные профильные организации.

По данным Министерства иностранных дел Норвегии, в гуманитарной помощи сегодня нуждаются около 10 миллионов жителей Ирака. Порядка 3,4 млн из них — «внутренние беженцы» — лица, вынужденные перемещаться внутри своей страны.