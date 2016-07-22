Латвия — одна из лидеров ЕС по росту госдолга
Рига, 22 июля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года в Латвии был третий самый большой годовой прирост госдолга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), сообщает LETA со ссылкой на опубликованные сегодня, 22 июля, данные Eurostat.
Так, за год госдолг Латвии вырос на 2,9 проц. пункта. Больший прирост зарегистрирован только в Греции (+5,8 проц. пункта) и Финляндии (+3,7 проц. пункта). В Литве госдолг вырос на 2,1 проц. пункта.
В первом квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года соотношение госдолга к ВВП увеличилось в 13 странах ЕС, в Италии оно не изменилось, в 14 странах уменьшилось. Больше всего госдолг за год уменьшился в Ирландии (-16,7 проц. пункта), Нидерландах (-4,3 проц. пункта), Дании (-4,1 проц. пункта), Хорватии, на Мальте и в Германии (по — 3,3 проц. пункта). В Эстонии госдолг сократился на 0,4 проц. пункта.
Больше всего за квартал госдолг сократился в Литве (-2,7 проц. пункта), Великобритании (-1,2 проц. пункта) и Швеции (-1,0 проц. пункта). В Эстонии сокращение составило 0,2, в Германии — 0,1 проц. пункта.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Банка Латвии Илмар Римшевич 13 августа 2015 года заявил, что вместо того, чтобы жить за счет собственных средств, государство продолжает брать в долг и жить сверх того, что зарабатывает. В будущем это вновь может привести к экономическому кризису и необходимости занимать деньги у международных кредиторов. Он напомнил, что внешний долг Латвии за последние несколько лет только вырос.
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