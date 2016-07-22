Рига, 22 июля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года в Латвии был третий самый большой годовой прирост госдолга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), сообщает LETA со ссылкой на опубликованные сегодня, 22 июля, данные Eurostat.

Флаг Латвии

Так, за год госдолг Латвии вырос на 2,9 проц. пункта. Больший прирост зарегистрирован только в Греции (+5,8 проц. пункта) и Финляндии (+3,7 проц. пункта). В Литве госдолг вырос на 2,1 проц. пункта.

В первом квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года соотношение госдолга к ВВП увеличилось в 13 странах ЕС, в Италии оно не изменилось, в 14 странах уменьшилось. Больше всего госдолг за год уменьшился в Ирландии (-16,7 проц. пункта), Нидерландах (-4,3 проц. пункта), Дании (-4,1 проц. пункта), Хорватии, на Мальте и в Германии (по — 3,3 проц. пункта). В Эстонии госдолг сократился на 0,4 проц. пункта.

Больше всего за квартал госдолг сократился в Литве (-2,7 проц. пункта), Великобритании (-1,2 проц. пункта) и Швеции (-1,0 проц. пункта). В Эстонии сокращение составило 0,2, в Германии — 0,1 проц. пункта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Банка Латвии Илмар Римшевич 13 августа 2015 года заявил, что вместо того, чтобы жить за счет собственных средств, государство продолжает брать в долг и жить сверх того, что зарабатывает. В будущем это вновь может привести к экономическому кризису и необходимости занимать деньги у международных кредиторов. Он напомнил, что внешний долг Латвии за последние несколько лет только вырос.

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